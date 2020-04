Audiences TV prime 11 avril : Record pour « Mongeville » leader devant « The Voice»

4.1 ( 7 )



Audiences TV prime 11 avril 2020. Hier soir belle soirée pour France 3 et sa série « Mongeville ». Un record d’audience est en effet tombé pour ce programme porté par Francis Perrin. Hier soir l’épisode inédit a convaincu 5.86 millions de personnes, soit la meilleure performance jamais enregistrée. Du côté de la part d’audience, elle a atteint 22.6% sur l’ensemble du public.



Audiences TV prime 11 avril : autres chaînes

En seconde position on retrouve TF1 et son célèbre télé-crochet « The Voice ». Hier soir la suite des KO a réuni 4.86 millions de personnes pour une part de marché de 18.5%. En baisse sur une semaine mais une large domination sur le public jeune et féminin avec par exemple 25% auprès des fameuses ménagères de moins de 50 ans responsables des achats.

France 2 complète le podium avec la rediffusion du prime anniversaire de « Taratata « . Pour les 25 ans du programme, 2.41 millions d’amateurs ont répondu à l’appel soit 11.3 % des téléspectateurs.



M6 suit avec le final de la saison 1 de la série « Dr Harrow ». 2.43 millions de mordus ont regardé le dernier épisode, soit 9.1% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant leur petit écran. Pour mémoire la saison 2 débarque samedi prochain sur M6.

TMC complète le top avec l’indémodable « Columbo ». Hier soir 934.000 fans du célèbre inspectateur ont été tenus en haleine par son enquête (pda 3.6%)/

