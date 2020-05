Audiences TV prime 13 mai : « The Resident » conserve la tête devant « Top Chef »

4 ( 4 )



Audiences TV prime 13 mai 2020. On prend les mêmes et on recommence. Hier soir encore victoire de la série médicale de TF1 « The Resident ». Les deux premiers épisodes d’une soirée qui en comptait trois ont convaincu 4.41 millions de fans soit 17.7 % du public présent devant son poste de télévision.



Carton plein sur le public jeune et féminin avec :

34% de pda auprès des FRDA-50ans (femmes de moins de 50 ans responsables des achats)

28% de pda auprès des 25-49 ans

(moyenne des 3 épisodes)

Audiences TV prime 13 mai 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite le concours culinaire de M6 « Top Chef ». Hier soir les quarts-de-finale ont fait saliver 3.77 millions de papilles pour 15.8% de part de marché.



France 2 suit avec une énième rediffusion de l’épisode “Pour le meilleur et pour le pire” de la série Alex Hugo. Il a encore pu compter sur son lot de fidèles avec 2.93 millions de téléspectateurs au rendez-vous (pda 11.6%).

Quant au magazine de France 3 « Des racines et des ailes » il a fait voyager hier soir en pays de Garonne 2.29 millions de Français pour une part d’audience moyenne de 9.5%.

Arte complète le top 5 avec le film « Faute d’amour » d’Andreï Zviaguintsev vu ou revu par 1.17 million de personnes soit 4.7% des téléspectateurs.

