« Plus belle la vie » du 14 mai 2020 : dans vos deux épisodes de ce soir (+ audience)

« Plus belle la vie » du 14 mai 2020. Comme chaque soir désormais deux épisodes en rediffusion de PBLV vous attendent dès 20h15 sur France 3 et France.TV pour le streaming vidéo et le replay. Et en ce jeudi soir (re)découvrez les épisodes qui portent les n°2801 et 2802.



« Plus belle la vie » du 14 mai 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Episode n°2801 :

Une nouvelle fois, Fred retrouve Julio et lui donne un ultimatum pour obtenir des infos sur Noham au plus vite. A son retour, Julio explique à Djawad qu’il devient urgent que Noham quitte Marseille. Patrick n’a obtenu aucune info en ayant mis Djawad sur écoute et décide d’alléger le dispositif…



Laetitia et Kevin veulent remonter le moral de Jérôme. Kevin l’emmène pique-niquer à la plage. Mais en sortant de l’eau, Kevin constate que son père a disparu. Laetitia et Kevin se mettent à sa recherche et s’inquiètent de cette étrange disparition…

Mélanie et Yolande apprennent par Philippe qu’il compte profiter largement de l’appartement de son fils… Boher et Samia se décident enfin d’acheter leur appartement en ville. Mélanie avertit Samia sur les intentions de son beau-père…

Après avoir une nouvelle fois, fait l’amour dans le cabinet médical, Luna s’aperçoit qu’elle a oublié son collier. Guillaume le met soigneusement de côté, mais Caroline tombe dessus et remercie Guillaume pour son joli cadeau…

Episode n°2802 :

Djawad pense qu’Estelle est nerveuse à cause du danger lié aux Canneli. Estelle avoue à Wendy qu’elle vit une folle passion avec Noham. Djawad ne trouve pas à emprunter l’argent nécessaire pour faire partir Noham, mais Julio a une idée…

Jérôme s’excuse pour son attitude de la veille, et décide de faire une croix sur son ancien métier et trouver n’importe quel travail. Kevin l’aide à faire un nouveau CV. Quant à Laetitia, elle remet le CV de son mari à Luna…

Le thé dansant organisé par Frémont va être inauguré. Frémont est ravi que Wanda ait réussi à faire venir son amie, Dorothée, riche veuve. Il danse avec elle. Pour le remercier, elle lui tend un billet. Frémont se déclare » taxi-boy « …

Stéphane propose à Zoé d’emprunter une paire de chaussettes de Benoit, car elle n’en a plus de propre… Sans le savoir, Zoé a pris la paire de chaussettes porte-bonheur de Benoit qui lui permet de gagner ses matchs de tennis….

Une audience toujours en berne, mais…

Du côté de l’audience c’est toujours sinistré même si on note ici ou là un léger mieux

– Le premier épisode a convaincu 1.26 million de mistraliens soit 4.8% des téléspectateurs

– Le second a rassemblé 1.70 million d’inconditionnels pour 6.4% de part de marché.

Alors certes ce n’est pas exceptionnel d’autant qu’il n’y pas si longtemps, les rediffusions de PBLV étaient tout de même passées sous le million de téléspectateurs.

