« Secrets d’histoire » du 18 mai 2020 : ce soir (re)découvrez le cardinal de Richelieu

« Secrets d’histoire » du 18 mai 2020. Ce soir sur France 3 Stéphane Bern et « Secrets d’histoire » reviennent pour nous sur le destin exceptionnel du cardinal de Richelieu, homme d’Etat marquant de l’histoire de France. Quel héritage l’écclesiastique Armand Jean du Plessis, devenu ministre du roi Louis XIII, a-t-il légué après sa mort en 1642 ?



À suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.

« Secrets d’histoire » du 18 mai 2020 : sommaire, présentation

Créateur de l’Académie française, initiateur du Grand Palais du Luxembourg et de l’actuel Sénat, Richelieu l’ambitieux, fin stratège politique et homme d’Eglise convaincu, a aussi été l’un des plus grands bâtisseurs de son temps.



Décrit par Dumas comme un être cruel et manipulateur, il était aussi érudit, fragile et hanté par la peur de succomber à l’un des complots dont il était la cible.

Images de synthèse à l’appui, Stéphane Bern propose une visite du château qu’il a fait construire dans la ville de Richelieu, et qui a servi de modèle pour Versailles.

Vidéo

Quelques images de votre émission dont la dernière diffusion remonte à Juillet 2018.

👑 @bernstephane vous propose de percer les secrets du plus célèbre des cardinaux de France : Richelieu !@secretshistoire, c'est lundi à 21.05 ! 🗓 pic.twitter.com/GxGwbYYESB — France 3 (@France3tv) May 16, 2020

Vidéo à retrouver également sur Twitter.

Ce soir « Secrets d’histoire » vous propose de percer les secrets du plus célèbre des cardinaux de France : Richelieu. Alors soyez au rendez-vous dès 21h05 sur France 3.

