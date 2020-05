Audiences TV prime 4 mai : « Meurtres au paradis » fait mieux que « Les 3 frères »

4.8 ( 13 )



Audiences TV prime 4 mai 2020. Petite surprise ce matin à la lecture des chiffres de l’audimat. C’est en effet France 2 qui s’impose avec sa série « Meurtres au paradis ». L’ultime épisode de la saison a convaincu 5.09 millions de personnes pour 19.2% de part de marché. En moyenne les deux premiers épisodes de la soirée ont réuni 4.11 millions de fidèles.



Audiences TV prime 4 mai 2020 : autres chaînes

C’est le film proposé par TF1 « Les 3 frères » qui prend la seconde place. Vu et revu, il a tout de même amusé 3.68 millions de Français soit 14.9 % du public présent devant son poste de télévision. On va pas se mentir, on s’attendait à beaucoup plus et même à une place de leader pour la chaîne.

Les Inconnus ne font décidément pas recette à la télé, le deuxième film « Les 3 frères : le retour » ayant réalisé un vrai flop jeudi dernier sur France 3.



France 3 complète le podium avec son magazine « Secrets d’Histoire ». Présenté par Stéphane Bern il était consacré hier soir à Sainte Thérèse de Lisieux. Verdict : 2.45 millions de téléspectateurs pour 10% de part de marché.

M6 est un peu à la peine avec la rediffusion de la comédie américaine de Jay Roach « Mon Beau-père, mes parents et moi ». Malgré son casting de choc (Robert De Niro, Ben Stiller et Dustin Hoffman, ndrl), seuls 2.09 millions de cinéphiles ont répondu à l’appel (pda 8.5%)

Et c’est Arte qui complète le top 5 avec le film de Claude Sautet « Un Mauvais fils ».Porté par Patrick Dewaere et Brigitte Fossey, il a rassemblé 1.45 million de nostalgiques (pda 5.7%)

