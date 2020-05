« Plus belle la vie » du 15 mai 2020 : deux épisodes ce soir, l’audience reste faible

4.9 ( 8 )



ANNONCES





« Plus belle la vie » du 15 mai 2020. Comme chaque soir désormais deux épisodes en rediffusion pour PBLV ce soir dès 20h15 sur France 3 et France.TV. Au programme les épisodes n°2803 et n°2804.



ANNONCES





Et comme chaque jour nous vous proposons d’en découvrir les résumés en avance.

« Plus belle la vie » du 15 mai 2020 : vos épisodes de ce soir

Épisode n°2803

Julio fait croire à Fred Canneli, qu’il a enregistré une conversation entre Noham et Djawad qui veulent refourguer les bijoux au plus vite. Fred demande à Julio de le présenter comme un fourgue… Face à Djawad, Fred lâche 32 000 euros pour une première partie de bijoux…



ANNONCES





Philippe réussi à convaincre Boher de monter une SCI pour le financement de l’appartement. A sa grande surprise, Samia retrouve chez elle Christine et Philippe. Christine rejoue l’acheteuse potentielle, toujours très intéressée par la vente…

Frémont briefe Jocelyn pour le thé dansant. Mais il le prévient que Dorothée est sa chasse-gardée. Par défi, Jocelyn invite Dorothée à danser à plusieurs reprises. Dorothée est aux anges…

Luna exige de récupérer le pendentif, auquel elle tient particulièrement. Guillaume tente d’expliquer à Caroline qu’il y a un malentendu sur le bijou, qui n’était pas à vendre, mais Caroline refuse de le rendre…

Épisode n°2804

Estelle est réticente à ce que Djawad organise des vacances en amoureux. Elle confie son hésitation à Wendy à fuir avec Noham. Wendy vient voir Noham pour empêcher qu’Estelle ne le suive en cavale. Puis Estelle vient elle-même voir Noham et lui annoncer qu’elle ne partira pas avec lui…

La promesse de vente signée, Samia et Jean-Paul ont projeté de partir pour le week-end. Philippe est chargé pendant leur absence, de commencer à monter la SCI. Au Bar du Mistral, Philippe cherche un artisan pour construire une mystérieuse cloison en 24 heures…

Frémont voudrait se débarrasser de Jocelyn qui accapare trop Dorothée. En confidence, Dorothée avoue à Wanda qu’elle est séduite par Frémont. Pendant le thé dansant et pour la plus grande joie de Frémont, Jocelyn se bloque le dos…

Sacha demande à Guillaume de parler de Jérôme à Vincent et le faire embaucher. Pour Vincent, Guillaume se déculpabilise ainsi vis-à-vis de Sacha. Laetitia déplore que Jérôme accepte des boulots ingrats, mais il tient à travailler et à la soulager des frais du ménage.

L’audience reste faible

Alors que les tournages vont reprendre d’ici à la fin du mois, l’audience de ces rediffusions reste très faible :

– Le premier épisode s’est ainsi contenté de 1.12 million de téléspectateurs (pda 4.3%)

– Le second a fait un peu mieux mais sans briller avec seulement 1.56 million de fans (pda 5.7%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES