« Plus belle la vie » du 18 mai 2020 : vos deux épisodes ce soir

« Plus belle la vie » du lundi 18 mai 2020 – Une nouvelle semaine commence et votre série « Plus belle la vie » est toujours en mode rediffusions ce lundi soir avec deux épisodes à la suite à suivre à partir de 20h15 sur France 3 et France.TV. Au programme les épisodes n°2805 et n°2806.



Et comme chaque jour nous vous proposons d’en découvrir les résumés en avance.

« Plus belle la vie » du 18 mai 2020 : vos épisodes de ce soir

Épisode n°2805

Fred explique à Sofia Canneli qu’il va éliminer Noham et ses complices au moment de la transaction des bijoux. Estelle regrette déjà sa décision de ne pas suivre Noham qui part le soir-même. Djawad vient finalement chercher Noham pour l »emmener au bateau qui lui fera quitter Marseille définitivement. Estelle fond en larmes en voyant l’homme qu’elle aime partir loin d’elle.



Baptiste et Kévin essaient de monter la cloison en un jour, mais leur incompétence irrite Philippe. De plus, Samia et Jean-Paul rentrent plus tôt que prévu. Philippe leur explique qu’il veut scinder la chambre de Lucie en deux pour se faire un lieu de vie et avoir plus d’intimité dans la partie de l’appartement qui lui appartient…

Pour séduire Dorothée, Wanda recommande à Frémont de paraître désintéressé. Il fait donc son humble retraité et l’emmène déjeuner au Mistral. Sous son charme, Dorothée lui offre une montre de son défunt son mari… Avec Nathan, Frémont recherche sur internet quelle est la valeur de son cadeau…

Jérôme désespère de trouver du travail, à l »inverse de Laetitia qui fait tout pour rester positive. Vincent se plaint auprès de Jeanne du harcèlement de Luna et Guillaume pour le faire embaucher. Jeanne prend le CV de Jérôme, cherchant justement à embaucher à l’hôpital…

Épisode n°2806

Djawad se décide à rencontrer Fred pour lui apprendre que Noham l’a trahi avant de partir pour Tanger. Estelle vit mal d’être restée à Marseille et d’imaginer qu’elle ne reverra plus jamais Noham. Fred semble croire Julio et Djawad et les laisse soulagés d’avoir mis fin à cette histoire…

Philippe fait du chantage sur la mise de fond qu’il prévoit pour monter la SCI. En colère, Samia veut renoncer à son aide financière. Christine conseille à Philippe de faire la paix et de reconquérir sa belle-fille. En l’absence de Samia, il avoue à son fils que sa femme l’a mis à la porte…

Jérôme passe son entretien d’embauche à l’hôpital auprès d’Aïcha, la chef du service d’entretien, qui lui reproche son manque d’expérience. Mais Jeanne insiste. Jérôme se voit donc embaucher pour un CDD de 5 semaines…

Caroline remarque le pendentif de Luna, identique à celui que Guillaume lui a offert et qu’elle a dû rendre. Guillaume s’inquiète de ses soupçons et continue à inventer une nouvelle histoire rocambolesque…

Plus belle la vie extrait vidéo du 18 mai 2020

