« The Voice 2020 » : demi-finale le 6 juin sur TF1

« The Voice 2020 » : demi-finale ! Bonne nouvelle pour tous les fans de « The Voice ». Alors que l’on craignait que la fin de saison soit reportée à septembre, TF1 a annoncé cet après-midi la date à laquelle se déroulerait la demi-finale. Et c’est pour le samedi 6 juin 2020 dès 21h05 et MYTF1.



Une demi-finale pas tout à fait comme les autres puisqu’elle se déroulera sans public. Une demi-finale au caractère exceptionnel donc mais le show sera assuré nous promet la production.

« The Voice 2020 » : demi-finale

Malgré le contexte actuel exceptionnel, toute l’équipe reste mobilisée afin d’offrir un show à la hauteur de l’événement ! Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, vous donne donc rendez-vous pour une demi-finale inédite qui ne ressemblera à aucune autre dans l’histoire du programme avec, encore une fois, des prestations époustouflantes, surprenantes et émouvantes.

Les quatre coachs, Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo, ont désormais chacun une équipe composée de trois talents :



Team Lara Fabian : Maria Doyle, Gustine et Cheyenne

Team Marc Lavoine : Antony Trice, Ifé et Antoine Delie

Team Amel Bent : Terence, Tom Rochet et Toni

Team Pascal Obispo : Verushka, Baby J et Abi

Le public aura les pleins pouvoirs !

Grande nouveauté dans THE VOICE 2020 : seul le public désignera les quatre finalistes parmi les douze talents encore lice, en choisissant ses quatre talents préférés, toutes équipes confondues ! Cela signifie que le résultat des votes, à l’issue de la demi-finale, pourrait donner lieu à une situation jamais vue : aucune garantie qu’il y aura un talent de chaque équipe en finale ! Une grande première dans le programme en France !

Avec cette nouvelle mécanique, le public peut décider de qualifier pour la finale trois talents d’une même équipe et un ou plusieurs coachs peuvent se retrouver sans talent lors de la finale. Tout est possible, c’est au public d’en décider en votant pour leurs talents préférés !

Alors quels talents vont arriver à convaincre le public de les qualifier pour la finale ?

Qui de Maria Doyle, Gustine, Cheyenne, Antony Trice, Ifé, Antoine Delie, Terence, Tom Rochet, Toni, Verushka, Baby J ou Abi deviendra THE VOICE 2020 ?

Plus que jamais, c’est au public seul d’en décider !

