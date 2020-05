« Tous en cuisine » du 20 mai 2020 : ingrédients et ustensiles pour la recette de ce soir

4.5 ( 8 )



« Tous en cuisine » du 20 mai 2020 – Déconfinés ou pas, Cyril Lignac ne vous lâche pas et vous donne encore une fois rendez-vous ce mercredi soir sur M6 pour un moment de cuisine et de convivialité devant « Tous en cuisine » en direct dès 18h45. Notons que ce soir il n’y aura qu’une seule recette, celle d’un plat de nuggets et ses chips.

Emission également accessible en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en repaly sur la page dédiée de 6play.



Et comme tous les jours voici la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour réaliser la recette du jour :

– PLAT : NUGGETS DE POULET, SAUCE BARBECUE, CHIPS AU PAPRIKA



PLAT : NUGGETS DE POULET, SAUCE BARBECUE, CHIPS AU PAPRIKA

Les ingrédients pour 4 personnes :

4 blancs de poulets

100g de farine

3 blancs d’œufs

100g de flocons de purée mousseline

4 pommes de terre bintje

paprika en poudre

¼ de chou blanc râpé ou coupé finement

1 carotte épluchée et râpée

1 oignon nouveau lavé et émincé finement

1 cuillère à café de vinaigre de vin

1 jus de citron jaune

50g de mayonnaise maison

2 cuillères à café de moutarde

150g de ketchup

150g d’eau

60g de sucre cassonade

30g de vinaigre balsamique blanc ou vinaigre de vin blanc

1 oignon épluché et en purée

2 g de Tabasco rouge

huile de friture de tournesol / huile d’olive

sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 cocotte + 1 spatule + 1 couvercle

1 casserole (friteuse) + 1 écumoire + 1 assiette avec papier absorbant

1 économe ou mandoline

3 assiettes creuses

1 saladier + 1 cuillère

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

Le saviez-vous ?

L’émission a été une nouvelle fois prolongée et sera à l’antenne jusqu’au 12 juin au moins !

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h45 avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur(s) invité(s) sur M6 et 6Play.

