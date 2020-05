Plus belle la vie : le scénario des prochaines intrigues bouleversé par le coronavirus !

5 ( 2 )



Plus belle la vie en avance, PBLV infos intrigues – Alors que le tournage de la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » va reprendre dans deux semaines (voir notre article) et que chaîne est actuellement en mode rediffusions après avoir épuisé tout son stock d’inédits, les intrigues à venir pourraient bien être bouleversées par l’épidémie de coronavirus !

En effet, les scénarios vont être adaptés au Covid-19 et les intrigues prévues initialement vont ainsi en être chamboulées.

C’est ce qu’a expliqué Elodie Varlet, l’interprète d’Estelle Cantorel, dans une interview pour Télé Poche.

Estelle aurait du dire oui à Francesco dans quelques mois puisqu’elle avait accepté sa demande en mariage. Mais les tournages doivent être adaptés aux mesures sanitaires et il serait donc impossible de tourner un mariage !

« Le mariage ? Il n’est pas prévu tout de suite… Estelle et Francesco ont pris cet engagement mais ils prennent leur temps. Les auteurs souhaitent tester leur couple sur la durée. Leur mariage sera un aboutissement. » a expliqué l’actrice, actuellement au coeur de l’intrigue des anciens épisodes rediffusés sur France 3.

« Avec les mesures sanitaires, la cérémonie serait compliquée à tourner » a-t-elle précisé.

A la reprise des tournages de « Plus belle la vie », des mesures strictes vont être mises en place et ça va changer beaucoup de choses ! En effet, ils devront se maquiller seuls et ne pourront pas enlever leurs masques plus d’un quart d’heure. Quant aux techniciens, ils devront se tenir éloignés.

