Ce soir à la télé : Top Chef saison 11, le début des demi-finales (VIDEO)

Top Chef au programme TV du mercredi 3 juin 2020 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h05 sur M6 pour la suite de la saison 11 de Top Chef, le concours culinaire phare de la chaîne. Au programme ce soir, la première partie de la demi-finale alors que c’est déjà la 16e semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 3 candidats encore en compétition.

Une nouvelle soirée à suivre également sur 6play en direct et en streaming, puis en replay ici.



Après 16 semaines de compétition, ce soir, c’est le début des demi-finales de Top Chef saison 11 ! Les 3 demi-finalistes vont s’affronter sans relâche pour tenter de décrocher leur place pour la grande finale du concours !

Durant deux soirées exceptionnelles, chaque candidat va imaginer sa propre épreuve et l’imposer à ses adversaires. Au programme, de l’audace, de la créativité mais aussi pas mal de technique ! L’objectif ? Être suffisamment stratégique pour être imbattable sur son propre terrain et empêcher ses concurrents de marquer des points…



Tout au long de cette demi-finale, les chefs de brigade seront plus que jamais aux côtés de leurs candidats pour les épauler et les aider à accéder à l’ultime étape du concours… Ce soir, la compétition sera à son comble avec 2 épreuves qui seront jugées par le célèbre chef et pâtissier Philippe Conticini et par l’inventif Christophe Pelé, chef 2 étoiles.

Quel candidat parviendra à mettre en difficulté ses adversaires ? Qui se fera battre sur son propre terrain ? Et surtout… Qui seront les deux finalistes de Top Chef saison 11 ?

Top Chef saison 11 : teaser vidéo du 3 juin





