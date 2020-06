Plus belle la vie du 8 juin 2020 : dans votre épisode ce soir, Mélanie perd son alliance (VIDEO EXTRAIT)

4.9 ( 8 )



« Plus belle la vie » du lundi 8 juin 2020 – Une nouvelle semaine commence et ce lundi soir, c’est encore une rediffusion de votre série quotidienne « Plus belle la vie » qui vous attend à 20h15 sur France 3. Dans cet épisode, Mélanie va perdre son alliance, qui est un bijou très important dans la famille d’Etienne…



« Plus belle la vie » du 8 juin 2020 : votre épisode de ce soir

Barbara a du mal à partir pour le Canada et à quitter Francesco. Francesco fait la connaissance d’Aurélie, une femme récemment trompée, et à qui il conseille le Céleste. Ils font connaissance. Elle lui explique qu’elle est contrôleuse au Trésor Public et qu’elle a besoin de se reconstruire suite à sa rupture.

Vivien veut offrir un parfum à Céline, Wendy le conseille et l’encourage. Céline veut trouver un travail à Vivien tout en pensant que leur relation est purement amicale. Mais Vivien lui fait une déclaration d’amour tout en reconnaissant qu’elle est trop bien pour lui, la laissant mal à l�??aise. Elle refuse de passer la soirée avec lui mais accepte qu’il la raccompagne chez elle.

De son côté, Mélanie a rendez-vous chez un joaillier pour faire retoucher son alliance, et s’y rend avec sa belle-mère et Yvette, mais découvre qu’elle a perdu la bague. Yvette est très déçue, Mélanie, effondrée, retourne en vain son appartement et avoue la perte à Etienne, qui au lieu de la rassurer, l’enfonce. C’était un bijou de famille très symbolique.



Coralie, elle, est déterminée à rompre avec Nicolas. Mais il lui présente son ami « mimi ». Michel raconte la jeunesse de son ami à Coralie, et lui raconte la rupture douloureuse de Nicolas avec Elodie, son amour de jeunesse. Mimi conseille à son ami de montrer des signes de son attachement à Coralie. Nicolas fait une belle déclaration à Coralie et lui offre un bracelet.

Épisode 2830 :

VIDEO Plus belle la vie extrait de l’épisode 2830





