Plus belle la vie en avance : Barbara cache... un bébé ! (vidéo PBLV épisode n°4054)

4.5 ( 8 )



ANNONCES





Jeudi prochain dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie », Barbara intrigue toujours autant. Et pour cause, depuis son retour à Marseille, elle cache… un bébé !

En effet, Mirta interroge Barbara car Frémont s’est plaint d’entendre des cris dans la chambre.



ANNONCES





Barbara prétend que ce sont des rituels chamaniques, ce qui inquiète Mirta, et Léo. Mais lers colocs qui ont découvert que Barbara cachait un bébé dans son grand sac, et il s’inquiètent.

Estelle essaie de la faire parler, et finit par lui avouer qu’ils sont au courant. Barbara accepte de séjourner à la coloc si en échange, personne ne lui pose de questions. De son côté, Estelle fait une parano au sujet de Francesco…



ANNONCES





Un extrait de l’épisode de PBLV 4054 de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4054 du 2 juillet 2020

A lire aussi : Plus belle la vie en avance : Luna quitte Andrès, Barbara de retour avec un bébé (infos PBLV ) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES