« Tous en cuisine » du 12 juin 2020 : pour la dernière Cyril Lignac invite 50 familles et Issa Doumbia !

4.4 ( 9 )



ANNONCES





« Tous en cuisine » du 12 juin 2020. Évènement ce soir sur M6 avec le tout dernier numéro d’une émission qui nous accompagne depuis les tous premiers jours du confinement, a rencontré un vif succès d’audience et a même été désignée « meilleure émission confinée » par les lecteurs de Télé-Loisirs.



ANNONCES





Et parce qu’un dernier numéro, ça se fête, notez qu’il va y avoir beaucoup de monde aujourd’hui. Pour célébrer cette dernière émission de #TousEnCuisine, notre chef préféré a convié 50 familles à le rejoindre pour tenter de réaliser avec brio une succulente Paëlla. Des familles que vous reconnaîtrez peut-être puisqu’elles ont participé à leur manière au succès du programme. Bref, mais vous l’aurez compris, ces 50 familles vont effectuer ce soir leur grand retour dans l’émission.

« Tous en cuisine » du 12 juin : le dernier invité de Cyril Lignac

Et le tout dernier invité de cette salve d’émissions sera Issa Doumbia. On imagine donc que la bonne humeur sera au rendez-vous. Mais si Issa sait nous faire rire, aura t-il le même talent derrière les fourneaux ? Nous on hâte de voir !



ANNONCES





Rappelons que pour cette recette, il vous faudra :

8 crevettes entières non décortiquées

2 blancs de poulets

1 morceau de chorizo coupé en dés

1 poivron rouge épluché et coupé en dés

1 piment jalapeno vert

3 cuil. à soupe de purée de pimentos del piquillos ou concentré de tomate

1 gousse d’ail épluchée

450g de riz arborio ou riz bomba

safran en poudre ou en pistil

bouillon cube ou bouillon de crustacés ou bouillon de légumes

5cl de vin blanc

huile d’olive

Audience « Tous en cuisine » : un succès qui ne s’est pas dementi

Certes le déconfinement n’a pas été sans conséquence sur l’audience de l’émission mais tous les programmes de toutes les chaînes ont été confrontés au même problème. Depuis le 11 mai, c’est la chute pour tout le monde ou presque notamment en journée.

Hier soir l’avant-dernier numéro de « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » était à haut niveau avec 1.77 million de fidèles pour 10.5% de part de marché. M6 était leader sur public jeune et féminin avec 18% de pda auprès des FRDA-50 ans (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndlr) et 16% et auprès des -50 ans.

Ce soir c’est la dernière émission de « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » cette saison. Alors rendez-vous sans faute dès 18h45 sur M6 et/ou en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en replay sur la page dédiée de 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES