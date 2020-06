« Danse avec les Stars » : pas d’émission en 2020 !

4.9 ( 10 )



« Danse avec les Stars » est un programme que vous aimez beaucoup mais qui au fil des saisons a perdu quelques plumes. Malgré tout vous étiez très nombreux à attendre la prochaine saison du programme, la 11ème du nom. Et si tout s’était passé comme prévu, elle aurait du prendre place dans la grille des programmes de TF1 dans le courant de l’automne. Et comme à chaque fois nous aurions eu droit durant tout l’été à un énorme buzz autour du nom des personnalités qui étaient censés fouler le parquet. Sauf qu’il va falloir se montrer un tout petit plus patient cette fois. « Danse avec les Stars » en 2020 : c’est NON.



Et devinez quoi ? C’est encore la Covid-19 (et oui il faut dire « la ») qui est responsable de tout ça.

Gestes barrière, distanciation sociale et autres mesures sanitaires étant totalement incompatibles avec les danses de salon et les corps à corps, pas question de prendre le moindre risque et encore moins de montrer un mauvais exemple au public.



Du coup c’est une annulation pure et simple de l’édition 2020 de « Danse avec les Stars » qui a été annoncée par Pure People.

Et selon nos confrères c’est à une période inhabituelle que la prochaine saison pourrait être reportée : à partir de mars 2021 ! Une date qui, si elle venait à se confirmer, constituerait une première pour l’émission qui a toujours été diffusée dans le courant de l’automne et au début de l’hiver.

Notez que TF1 n’a confirmé ni l’annulation de la saison 2020 ni son report à Mars 2021.

Quel programme pour remplacer « Danse avec les Stars » cet automne ?

Et bien pour l’instant on ne sait pas vraiment quel programme pourra remplacer « Danse avec les Stars » le samedi soir. Cela pourrait être « Ninja Warrior » dont le tournage n’a toujours pas eu lieu cette année pour cause de Covid-19 ou « The Voice Kids » dont la nouvelle saison est déjà en boîte à l’exception de la finale.

Reste bien sûr « Mask Singer » et « Koh-Lanta » (TF1 a déjà une saison d’avance) mais ces programmes sont habituellement diffusés le vendredi soir et non le samedi.. À moins bien sûr que la chaîne ne décide d’innover exceptionnellement.

Alors « Danse avec les Stars » en 2021 peut-être mais avec qui ? Avec quel jury et surtout avec quels candidats ? Comptez sur nous pour vous tenir au courant.

