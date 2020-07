Audience « Plus belle la vie » du 1er juillet 2020 : PBLV en hausse mais toujours faible…

5 ( 4 )



ANNONCES





Audience « Plus belle la vie » du 1er juillet 2020. Après un retour en demi-teinte, pour ne pas dire catastrophique, les fans de « Plus belle la vie » semblent avoir beaucoup de mal à reprendre leurs habitudes. Ont-ils décroché de la série ? L’intrigue actuelle ne plaît-elle tout simplement pas ? Reste que si PBLV est en hausse, les scores restent pour le moment assez inquiétants…



ANNONCES





Audience « Plus belle la vie » du 1er juillet 2020

Ainsi l’épisode d’hier soir, mercredi 1er juillet 2020, a réuni 2.79 millions de téléspectateurs pour 12.7% de part de marché.

C’est en hausse par rapport à la veille et surtout à l’épisode de lundi. Pour mémoire voici le récap des audiences depuis le début de la semaine.

– Lundi 29 juin 2020 : 2.64 millions de téléspectateurs pour seulement 11.6% de part de marché.

– Mardi 30 juin 2020 : 2.67 millions de téléspectateurs pour 12.5% de part de marché

– Mercredi 1er juillet 2020 : 2.79 millions de téléspectateurs pour 12.7% de part de marché.



ANNONCES





Si on est positif on dira que la série ne fait que progresser au fil des jours. Mais si on voit les choses du côté obscur, force est de constater que la série reste très en dessous des scores d’avant le confinement…

Les audiences des autres fictions quotidiennes

Comparons maintenant ce résultat avec celui des autres séries/et ou fictions quotidiennes.

– Avant 20 heures, « Demain nous appartient » reste en force sur TF1 avec 3.06 millions de téléspectateurs et 18.8 % de part de marché.

– Après 20 heures, carton pour « Un si grand soleil» sur France 2 avec 3.87 millions de fidèles et 17.6% de part d’audience

– Toujours après 20 heures, beau succès pour « En Famille » sur M6 avec 3.11 millions de téléspectateurs et 14.1 % de pda.

Notez que la série de M6 reste la plus regardée par les moins de 50 ans et les fameuse ménagères (femmes responsables des achats de moins de 50 ans)

.@M6 #AUDIENCES #EnFamille Fiction quotidienne la plus regardée par les FRDA-50 et le public de moins de 50 ans. ✅14% auprès des 4+

✅21% auprès des FRDA-50

✅21% auprès des -50 ans

👏3.1M tlsp (pic à 3.8M) pic.twitter.com/pkvZYk6jem — M6Pro (@M6pro) July 2, 2020

« Plus belle la vie » revient ce soir sur France 3 dès 20h20. Retrouvez dès maintenant, et avant-première, l’épisode du jour sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

LIENS SPONSORISES