Plus belle la vie : ce soir, l’enfer de Barbara en prison (résumé + vidéo de l’épisode 4070 PBLV du 24 juillet 2020)

3.7 ( 6 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4070 du vendredi 24 juillet 2020 – C’est un véritable enfer que Barbara vit en prison ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, la gardienne n’est pas tendre avec elle et n’hésite pas à lui dire qu’elle va rester longtemps en prison…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4070

L’enquête de ses amis a redonné du courage à Barbara, en prison. Nathan explique à Luna que ce n’est pas de l’amour qu’il éprouve pour Barbara, mais une forte amitié. Mouss et Luna, qui font les serveurs, s’amusent. Cécile les recadre en leur servant un discours de responsabilisation. Barbara et Leo sont soudés eux aussi, et Léo promet à sa fille d’aider ses amis à enquêter, il surveille de très près les Merle. Mouss couvre Luna, qui s’introduit dans la partie habitation du restaurant de Cécile…

Estelle essaie une dernière fois d’avertir Vitreuil que Marcus est un charlatan. Marcus explique à Estelle qu’il a vraiment un don, ce qui la conforte dans l’idée qu’il est fou dangereux. A Vitreuil il dit qu’il va réveiller Jeanne. Pour cela il doit la débrancher. Mais Vitreuil ouvre enfin les yeux…



Annonces





Ariane est déprimée quand elle reçoit un message d’Alex qui lui demande un rendez-vous. Elle pense qu’il veut rompre…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4070 du 24 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés