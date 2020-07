Audiences TV prime 23 juillet 2020 : « Les vacances de Ducobu » très largement en tête (TF1) devant « Disparue » (France 3)

5 ( 2 )



Audiences TV prime 23 juillet 2020. Sans surprise victoire de TF1 hier soir avec la rediffusion du film « Les vacances de Ducobu ». Verdict sans appel : 3.26 millions de téléspectateurs pour 17.1% de part de marché.



Audiences TV prime 23 juillet 2020 : les autres chaînes

France 3 prend la seconde place la rediffusion de sa série « Disparue ». Alors que 4 épisodes étaient diffusés hier soir, 2.18 millions de personnes ont regardé les deux premiers soit 11.3% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant leur petit écran.

France 2 complète le podium avec son divertissement « 35 ans des Victoires de la musique, les moments inoubliables ». Raconté par Michel Drucker, il a diverti 1.88 million de personnes pour 11.5% de part de marché.



Belle performance pour France 5 et sa série série-documentaire « Des trains pas comme les autres ». 1.37 million d’amateurs de locomotives ont répondu à l’appel (pda 7%).

Pour M6, le calvaire est terminé. Le final de la saison 3 de « This Is Us ». À peine 1.23 million de fidèles et 6.3% de pda pour les deux premiers épisodes. Il était temps que ça s’arrête !

