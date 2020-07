Plus belle la vie : ce soir, Thomas et Gabriel heureux (résumé + vidéo de l’épisode 4058 PBLV du 8 juillet 2020)

5 ( 7 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4058 du mercredi 8 juillet 2020 – Gabriel et Thomas ont passé une folle nuit ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, le couple, en pleine crise depuis des semaines, a dormi avec un autre homme ! Et Thomas semble comme changé, il affirme être très amoureux de son mari et prêt pour un week-end à Venise.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4058

Nathan accepte de jouer le jeu et Barbara le remercie. Pauline a donné rendez-vous le soir à Barbara. Léo a du mal à se faire à l’idée que son gendre soit Nathan, mais il fait un effort pour l’accueillir et lui offre un vélo pour une virée entre hommes. Nathan est ému par la pudeur de Léo et gêné par le mensonge qu’il cache. Barbara et lui disent adieu à Léon mais rien ne se passe comme prévu…

Cette folle soirée a rapproché Thomas et Riva, au point que Thomas se sent guéri de sa crise, et annule ses derniers rendez-vous avec Melmont. Mais quand Thomas découvre que Jonathan lui a volé sa montre, il se montre très colérique. Riva arrive finalement à le calmer…



Estelle est gênée en comprenant qu’il s’agit d’embellir Jeanne, dans le coma, mais accepte la mission. Elle tient même tête à Vitreuil…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4058 du 8 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

