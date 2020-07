Plus belle la vie en avance : Luna et Mouss en danger (vidéo PBLV épisode n°4073)

5 ( 1 )



Mercredi prochain dans votre série quotidienne « Plus belle la vie », Luna et Mouss vont se mettre en grand danger ! En effet, Luna arrive presque à obtenir les confidences de Cécile pendant que Mouss joue avec Léon…



Sauf que ce que Luna n’avait pas prévu, c’est que Cécile ferait une vidéo du bébé entrain de jouer avec Mouss.



Une vidéo que Cécile a envoyé à son mari… Et quand ce dernier retrouve Pauline là où il la tient prisonnière, il lui montre la vidéo de son fils et découvre Mouss avec Léon ! Il rentre dans une colère noire, Mouss et Luna sont clairement en grand danger !…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4073 de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4073 du 29 juillet 2020

A lire aussi : EXCLU « Plus belle la vie » en avance : Vitreuil dérape, le retour de Rémi, Ariane déstabilisée (infos PBLV ) en cliquant ICI

