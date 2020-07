Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 31 juillet 2020

5 ( 5 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 31 juillet 2020 – La semaine s’achève et comme chaque week-end, Stars Actu propose aux fans de la série de France 2 « Un si grand soleil » d’en savoir plus sur ce qui les attend dans les prochaines semaines. L’occasion de découvrir un aperçu de la suite de votre feuilleton avec les nouveaux résumés spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2020.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Dans deux semaines, les Bastide seront au coeur de l’intrigue. Julien et sa famille vont-ils réussir à faire la paix avec Elizabeth ?

De son côté, Emmy va se poser des questions au sujet d’Eliott alors qu’Eve va continuer de se laisser porter, sans réfléchir aux conséquences de ses actes…



Et la conception du bébé de Sofia et Elise va encore se révéler compliquée…

Lundi 27 juillet 2020, épisode 445 : Pendant que Gérald prend une décision qui lui coûte beaucoup d’efforts, Alice semble être la seule capable de garder son sangfroid chez les Bastide. Quant à Justine, son secret sera-t-il dévoilé ?

Mardi 28 juillet 2020, épisode 446 : Tandis qu’Emmy ne se satisfait pas des explications qu’on lui donne, Elise réalise qu’elle n’a pas totalement le contrôle de la situation. Quand à Lucille, sera-t-elle rancunière ?

Mercredi 29 juillet 2020, épisode 447 : Alors que Julien a du mal à prendre sur lui, Eliott fait une découverte qui lui reste en travers de la gorge. Pendant ce temps, les affaires reprennent chez L. Cosmétiques.

Jeudi 30 juillet 2020, épisode 448 : Alors qu’Elisabeth reçoit une visite plus que troublante, Emmy commence à se poser des questions. De son côté, Eve entend gérer sa vie comme bon lui semble, sans prise de tête.

Vendredi 31 juillet 2020 : pas d’épisode (finale Coupe de la Ligue de football)

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 13 au 17 juillet 2020 en cliquant ICI

du 20 au 24 juillet 2020 en cliquant ICI

