Demain nous appartient en avance : Aurore démasque Karim et Sara (résumé + vidéo épisode 739 DNA du 26 août 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 739 du mercredi 26 août 2020 – Aurore démasque Karim et Sara ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Elle confronte les deux flics à leurs mensonges et attend bien des explications convaincantes !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 739

L’analyse d’Aurore est mise à dure épreuve. Aurore sent bien que des informations lui échappent. Mais que faire ? Qui ment ? Qui obstrue l’enquète ? Arrivée au commissariat, elle décide de confronter Karim et Sara.

Un peu plus tard, Chemsa fait des retrouvailles glaçantes. Arthur est anxieux de montrer sa dernière acquisition à Sofia. Soraya, Noor et Rémy passent du bon temps ensemble, mais le malaise entre eux est tout de même palpable.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 739 du 26 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

