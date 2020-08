Un si grand soleil en avance : Lucille et Akim se rapprochent (résumé + vidéo épisode n°466 du 26 août 2020)

5 ( 2 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Des mois après leur rupture, Lucille et Akim se retrouvent dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Et ce soir, ils se rapprochent et partagent un bon moment tous les deux…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 466

Lucille et Akim sont allongés sur la plage et rient de bon coeur. Akim découvre que Lucille est romantique quand elle lui dit avoir gardé un souvenir de leur relation… Akim propose à Lucille d’aller manger ou boire un verre ensemble. Lucille préfère rester là, elle se rallonge, et Akim a l’air bien songeur…

Et alors que Mo n’est toujours pas prête à pardonner, Joshua provoque une altercation avec Alain. Parallèlement, Victor ne veut pas parler à Adèle de sa fâcheuse situation…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 26 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

