Le jeu « Une famille en or » bientôt de retour sur TF1 avec Camille Combal

« Une famille en or » revient sur TF1. Adapté du format américain Family Feud, et après avoir fait ses premières armes sur feu La Cinq sous le titre « C’est beau la vie », le jeu fait son grand retour sur TF1… chaîne sur laquelle il avait été animé par le regretté Patrick Roy, Bernard Montiel, Laurent Cabrol ou bien encore Christophe Dechavanne.



Le jeu a aussi été diffusé sur TMC en 2015 avec Arnaud Tsamere puis sur C8 en 2017 avec Cyril Hanouna sous le titre de « Family Battle » (pour une question de droit, ndrl)



Le jeu « Une famille en or » revient sur TF1

Et selon les informations de Télé-Loisirs, c’est cette fois Camille Combal qui va relancer le format. Pour l’instant le célèbre magazine de télévision ne donne pas plus d’info sur la date et l’heure de diffusion de ce jeu devenu culte. À priori ce retour serait prévu avant la fin de l’année.

Sur quelle case horaire ? Pour l’instant on a bien du mal à y voir très clair. Sur la case de l’access et du pré-access vont en effet se succéder dès la rentrée les feuilletons « Ici tout commence » et « Demain nous appartient ».



Quant à la case du midi, elle reste archi dominée par Jean-Luc Reichmann et ses « 12 coups de midi », un jeu qui vient de fêter ses 10 ans et qui écrase littéralement la concurrence.

Il semblerait donc assez logique que la chaîne décide de le programmer entre 17 h et 18 heures histoire de déstabiliser France Télévisions qui cartonne sur ce créneau horaire de la fin d’après-midi.

