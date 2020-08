« Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » du mercredi 26 août 2020 : ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

4.9 ( 7 )



« Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » du mercredi 26 août 2020. En ce mercredi soir, Cyril Lignac et Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous dès 18h40 sur M6, et en direct et replay sur 6Play, pour l’émission culinaire « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac ».



Comme chaque soir ou presque deux recettes sont au programme de l’émission ce soir : un plat et un dessert

– Plat : RISOTTO À LA TOMATE, THON ET OLIVES

– Dessert : MILLE-FEUILLE AUX FRAISES

Et comme toujours, Stars-Actu.Fr vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.



« Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » du mercredi 26 août : ingrédients et ustensiles pour les recettes du jour

PLAT : RISOTTO À LA TOMATE, THON ET OLIVES

Les ingrédients pour 4 personnes

Pour le bouillon à la tomate :

200ml de bouillon cube (1 cube : 1litre400 d’eau)

400g de sauce tomate

Quelques feuilles de basilic

2 gousses d’ail épluchées et dégermées

350g de riz arborio (riz à risotto)

1 échalote épluchée et ciselée ou 1 oignon épluché et ciselé

10cl de vin blanc

80g de parmesan râpé

40g de beurre

1 mozzarella de 125g coupée en petits cubes

120g de thon à l’huile d’olive

Quelques olives vertes en quartiers

Feuilles de basilic

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 casserole + 1 fouet + 1 louche

1 sauteuse + 1 spatule

1 cuillère

DESSERT : MILLE-FEUILLE AUX FRAISES

Les ingrédients pour 4 personnes

Pour les arlettes :

1 rouleau de pâte feuilletée rectangle si possible

150g de sucre semoule

50g de sucre glace

Crème liquide entière bien froide

Sucre glace vanillé

200g de fraises fraîches coupées en petits cubes

12 fraises entières équeutées

Sucre glace

Les ustensiles

2 plaques à pâtisserie + 1 feuille de silicone + 1 rouleau à pâtisserie + 1 pinceau

1 robot à main ou robot ménager + saladier bien froid + 1 maryse

1 cuillère + 1 planche + 1 couteau d’office

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont à découvrir ce soir dès 18H40 sur M6 et/ou sur 6PLAY. Elles sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h40 sur M6 et 6play avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony.

