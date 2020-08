Plus belle la vie : ce soir, Ariane dit adieu à Alex (résumé + vidéo de l’épisode 4082 PBLV du 11 août 2020)

4.7 ( 14 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4082 du mardi 11 août 2020 – C’est un grand moment d’émotion qui vous attend ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, c’est l’heure des funérailles d’Alex Melmont et Ariane prononce un discours rempli d’émotion pour lui dire adieu…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4082

Patrick craque auprès d’Emilie, malheureux de savoir que Babeth ne l’aime plus. Isabelle est furieuse de voir Ariane aux pompes funèbres et pense que tout est de sa faute. Abdel et Karim connaissaient Melmont et se réjouissent de son sort. Revel et Boher sont surpris de voir Babeth aux obsèques, elle leur raconte qu’elle suivait une thérapie. Kevin est inquiet pour Laetitia qui semble dévastée par cette épreuve…

Franck est déprimé sans nouvelles de Delphine partie soi-disant au Brésil. Elle le surprend quand elle se fait passer pour une cliente à lui. Elle l’amène « chez elle » dans une belle maison avec piscine, mais ils n’en profitent que très peu et se font chasser par le vrai propriétaire…



Annonces





Après son numéro, Blanche raconte à Claire comment le strip-tease burlesque l’a aidé à se sentir mieux. Claire accepte d’essayer mais se crispe rapidement…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4082 du 11 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés