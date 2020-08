Plus belle la vie : ce soir, Delphine s’en va encore (résumé + vidéo de l’épisode 4089 PBLV du 20 août 2020)

4.6 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4089 du jeudi 20 août 2020 – Delphine quitte encore une fois le Mistral ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, après avoir échoué à reconquérir Franck, Delphine annonce à Théo et Antoine qu’elle part pour Barcelone…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4089

Les Fedala qui ont eu vent des séances filmées de Melmont, cachent leurs inquiétudes à Alison. Ariane est en colère que l’info ait fuité, mais pour Boher, plus l’enquête avance, plus on découvre une autre facette de Melmont. Laetitia semble elle aussi s’inquiéter par les enregistrements mais le cache à Kevin. Sabrina qui remercie encore Barbara d’accueillir Stan à la coloc, et lui raconte leur rencontre dans la rue. Entre elle et lui c’était le coup de foudre…

Clément est au bord de l’explosion et s’en prend à Céline qui est venu l’aider. Les ados veulent organiser une grosse fête pour fêter la fin des épreuves et comptent bien se servir du butin pour financer la sauterie sans le dire à Coralie. Ils sont nostalgiques de la période lycée et de cette page qui se tourne…



Delphine décide de quitter Marseille. Franck se demande s’il a fait le bon choix apprend qu’elle part à Barcelone. Il renonce à la récupérer quand il la voit au loin, en pleine folie…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4089 du 20 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

