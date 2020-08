Plus belle la vie : ce soir, Stan heureux à la coloc (résumé + vidéo de l’épisode 4091 PBLV du 24 août 2020)

4.9 ( 7 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4091 du lundi 24 août 2020 – Stan semble plus heureux que jamais à la coloc ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, il joue du piano tranquillement quand Sabrina vient l’informer que Nebout l’a mise en garde contre lui…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4091

Pour Revel, l’assassin de Melmont est un patient qui a pris soin d’effacer toutes les traces de son passage. Ariane demande à Laetitia de venir faire du ménage dans sa nouvelle villa et une fois là-bas, elle lui montre la vidéo de sa psychanalyse. Patrick met en garde Sabrina sur la personnalité de Stan. Cette dernière est certaine de sa rédemption et de leur amour sincère. Alison a passé le week-end en garde à vue, et la police a réussi à récupérer une partie des vidéos des psychanalyses de Melmont…

GTS va s’associer avec Helena Horn, une architecte de renom qui a remporté un appel d’offre pour construire le village nautique des JO. Elle cherche un cuisinier et César est aux petits soins avec elle. Il met en compétition Barbara et Francesco pour le poste…



Théo en veut terriblement à Clément. Père et fils se croisent dans les couloirs de l’hôpital, et Clément, calme, avoue à Théo qu’il ne lui pardonnera jamais…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4091 du 24 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

