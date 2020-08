Plus belle la vie en avance : Ariane remontée contre Jean-Paul (vidéo PBLV épisode n°4089)

5 ( 4 )



Ariane est très remontée contre Jean-Paul jeudi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’Alex s’est fait assassiner et que le meurtrier est toujours en liberté, le procureur Revel a donné une conférence de presse et n’a pas hésité à charger Melmont…



Il a communiqué sur le fait que Melmont filmait ses patients et Ariane le prend mal.



C’est auprès de Jean-Paul qu’Ariane vient se plaindre… Elle lui demande si c’était son idée de tout balancer à la presse avant de reprocher à Revel de salir la mémoire d’Alex.

Jean-Paul lui explique qu’il pense que Revel a raison d’essayer de pousser le coupable à la faute. Et plus l’enquête avance, plus Jean-Paul pense que Melmont n’était pas si clean que ce qu’elle croit…



Un extrait de l’épisode de PBLV 4089 de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4089 du 20 août 2020

