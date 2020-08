Plus belle la vie en avance : Kévin confronte sa mère (vidéo PBLV épisode n°4096)

4.7 ( 16 )



Mardi prochain, Kévin ne sait plus où il en est dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, il soupçonne sa mère d’avoir tué Alex Melmont et a même fait disparaitre des preuves au commissariat pour qu’elle ne puisse pas être inquiétée !



Résultat, Kévin confronte Laetitia…



Il annonce à sa mère que Patrick Nebout est à nouveau le suspect numéro 1 et Laetitia comprend que son propre fils la croit coupable. Laetitia tombe de haut, elle lui explique qu’elle sera incapable de tuer qui que se soit et que ce n’est pas elle qui a tué Melmont !

Kévin culpabilise que Patrick soit maintenant accusé par sa faute…



Un extrait de l’épisode de PBLV 4097 de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4097 du 1er septembre 2020

