Dans « The Voice Kids » ce soir : découvrez ce qui vous attend…

Dans « The Voice Kids » ce soir. En ce samedi 5 septembre 2002, c’est le 3ème prime de la nouvelle saison de « The Voice Kids ». Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 et comme toujours sur MYTF1 pour découvrir les vidéos bonus, les extraits et le replay intégral de l’émission.



S’il n’est bien sûr pas question de tout vous dévoiler, sachez que ce soir nous assisterons notamment à une session de rap comme vous n’en avez jamais vu dans l’émission.

Malgré leur jeune âge, certains des talents que vous découvrirez ce soir vont vous scotcher ! Vous serez également ému la prestation de Lohi qui, en l’honneur de son grand-père, va reprendre « Je veux être vieux » de Slimane.



Et puis vous découvrirez un jeune talent fan inconditionnel de Kendji. Un jeune garçon qui, avec sa guitare, espère bien que son idole va se retourner >>> découvrez-en plus ICI.

Dans « The Voice Kids » ce soir : vidéo

Au programme de cette soirée, mais vous l’aurez compris, du rire, des larmes, de l’émotion et surtout un condensé de talents comme seul « The Voice Kids » sait nous en offrir.

Voici quelques images…

#TheVoiceKids

Réservez votre 📺, et votre 🛋 : on vous a préparé une soirée d'auditions à l'aveugle que vous ne devez manquer SOUS AUCUN PRÉTEXTE !

RDV avec @JeniferOfficiel @GIRACKENDJI @patrickfiorioff @Sopranopsy4 @nikosaliagas & Karine Ferri à 21h05 sur @TF1 & @MYTF1 ! pic.twitter.com/Zh29fB3Kt7 — The Voice Kids TF1 (@TheVoice_TF1) September 5, 2020

Et pour le reste on vous dit bien sûr à ce soir sur TF1 et sur les réseaux sociaux via le hashtag #THEVOICEKIDS pour commenter l’émission en direct.

Elle nous sera présentée par Nikos Aliagas, Karine Ferri et avec la présence de nos 4 coachs : Jenifer, Soprano, Patrick Fiori et Kendji Girac.

