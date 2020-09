Ligue des nations : suivez Suède / France en direct, live et streaming sur M6 et 6Play (+ score final)

5 ( 2 )



Annonces





Suède / France ce soir sur M6. 300 jours après leur dernière rencontre officielle, disputée contre l’Albanie le 17 novembre dernier, le retour des champions du monde se fait sur M6 !

Les joueurs de Didier Deschamps affrontent la Suède, leur 1er adversaire de la Ligue des nations.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





À 20:35, Xavier Domergue, Robert Pirès et Carine Galli prendront l’antenne pour commenter en direct cette rencontre événement. Le match sera suivi de résumés et interviews exclusives des joueurs et entraîneurs.

Suède / France en direct, live et streaming sur M6 et 6Play

Pour ne pas louper une miette de cette rencontre évènement, rendez-vous dès 20h35 sur M6.

Un match à suivre également en direct et en live streaming sur 6Play, ou encore directement sur notre site avec nos scores en temps réel.



Annonces





Suède : 0

France : 0

Suivez également la rencontre avec le score en temps réel et les principales actions sur Match en direct.Fr

La bande-annonce du match

🤩 Jour J : les Bleus sont enfin de retour !

⚽ Ligue des Nations Suède 🇸🇪 – France 🇫🇷 #SUEFRA

📺 Ce soir à 20.35 en direct sur M6 @equipedefrance #FiersdetreBleus pic.twitter.com/CMANc1gfiq — M6 (@M6) September 5, 2020

Les Bleus de Didier Deschamps vont-ils faire une belle entrée dans la compétition après ces longs mois d’absence ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés