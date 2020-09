Plus belle la vie en avance : la date du mariage de Jean-Paul et Irina (vidéo PBLV épisode n°4112)

4.9 ( 7 )



Après des mois de préparatifs, c’est mardi prochain que vous connaitrez la date du mariage de Jean-Paul et Irina dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Et on peut dire qu’elle va vous surprendre !



En effet, le prêtre annonce à Jean-Paul et Irina la « seule » date possible pour leur mariage et il s’agit du… 31 décembre !



Une date qui n’est pas du goût de Jean-Paul, qui lui explique que leurs amis seront sûrement occupés avec le réveillon et ne pourront pas se libérer…

Mais ce que Jean-Paul ne sait pas encore, c’est que Hadrien et Samia ont choisi la même date pour leur mariage !



Un extrait de l’épisode de PBLV 4112 de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4112 du 22 septembre 2020

