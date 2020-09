Plus belle la vie en avance : Samia et Irina, le clash (vidéo PBLV épisode n°4114)

4.4 ( 9 )



Rien ne va plus entre Samia et Jean-Paul jeudi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Alors que chacun prépare son mariage, il se trouve qu’Hadrien et Samia ont choisi la même date qu’Irina et Jean-Paul !



Alors quand Samia apprend la nouvelle par Abdel, elle décide d’aller voir Jean-Paul chez lui…



Mais Jean-Paul n’est pas là et Samia tombe sur Irina, avec qui le dialogue a bien du mal à passer… Samia accuse Irina d’avoir fait exprès de choisir la même date de mariage ! Et quand Samia souligne le fait que sa famille vient de loin alors que le père d’Irina est en prison, cette dernière l’envoie balader et la vire de chez elle…

Avant de partir, Samia précise à Irina qu’elle ne compte pas se laisser faire…



Un extrait de l’épisode de PBLV 4114 de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4114 du 24 septembre 2020

