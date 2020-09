Plus belle la vie en avance : un nouveau couple au Mistral (vidéo PBLV épisode n°4110)

4.9 ( 8 )



C’est un tout nouveau couple qui va finalement se former vendredi prochain dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, alors que Laetitia a été agressée par Melmont, elle doit maintenant se reconstruire et avancer…



Et c’est aux côtés de Sébastien que Laetitia va retrouver le sourire !



Ariane a joué les entremetteuses en allant parler à Sébastien et elle a bien fait. Vendredi prochain, Laetitia va choisir de se laisser aller et profiter de la vie aux côtés de Sébastien.

Mais Kévin va arriver juste au moment où ils s’apprêtent à s’embrasser…



Un extrait de l’épisode de PBLV 4110 de vendredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4110 du 18 septembre 2020

EXCLU Plus belle la vie : Roland cache un lourd secret, Franck en couple avec… (infos PBLV) en cliquant ICI

