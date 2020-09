« Touche pas à mon poste » du 21 septembre : Jean-Pierre Pernaut invité de TPMP ce soir

4.4 ( 9 )



« Touche pas à mon poste » du 21 septembre 2020. Grosse surprise la semaine dernière avec l’annonce du départ de Jean-Pierre Pernaut du 13 heures de TF1 et ce après près de 33 ans de bons et loyaux services.



Pour mémoire c’est la star de l’info de la chaîne qui a lui même annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux en expliquant vouloir passer la main tout en restant sur la chaîne pour d’autres aventures, d’autres projets.



« Touche pas à mon poste » du 21 septembre : Jean-Pierre Pernaut invité de TPMP

Et alors que cette annonce a fait l’effet d’une bombe au sein de la planète média – on a raconté tout et n’importe quoi à ce sujet – le principal intéressé viendra s’expliquer sur la plateau de TPMP ce soir à partir de 19h10.

L’occasion pour lui, on l’imagine en tout cas, de faire taire certaines rumeurs sur un départ qui ne serait pas forcément volontaire.

Notez qu’il sera accompagné de son épouse, la ravissante Nathalie MARQUAY-PERNAUT.

Posez-lui toutes vos questions sur le hashtag #TPMPPernaut et il y répondra en direct dès 19h10

Suite à son départ du JT de 13h de TF1, @pernautjp sera dans #TPMP ce soir avec sa femme @nmarquaypernaut 📺 Posez-lui toutes vos questions sur le hashtag #TPMPPernaut et il y répondra en direct dès 19h10 😉 pic.twitter.com/dZe1auhNxJ — TPMP (@TPMP) September 21, 2020

Le saviez-vous ?

C’est Marie-Sophie Lacarrau qui va le remplacer à la tête du 13 heures de TF1 dès le début 2021. Pour en savoir plus et faire davantage connaissance avec elle >>> suivez ce lien.

