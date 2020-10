Plus belle la vie : ce soir, Blanche recadre Sophie (résumé + vidéo de l’épisode 4127 PBLV du 14 octobre 2020)

4.8 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4127 du mercredi 14 octobre 2020 – Blanche est très remontée contre Sophie et elle va la recadrer ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, Blanche va se rendre à l’appartement pour lui parler et on peut dire qu’elle ne va pas être tendre…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4127

Blanche crie en voyant la scène, Mathieu en profite pour lâcher Noé et s’enfuir. La pression monte d’un cran entre Thomas et Roland. Blanche est remontée et débarque chez Sophie pour la recadrer. Elle est responsable de tout ce qui se passe et à cause d’elle, Mathieu est toujours dans la nature. Kilian n’arrive pas à digérer le mensonge de sa mère et fait un blocage. La famille Marci lave son linge sale sur la place du Mistral, quand une vieille connaissance fait son entrée…

Laetitia et Sébastien sont devenus un couple, et un an après leur rencontre, ils s’offrent leur cadeau d’anniversaire. A l’hôpital, Marie, la femme de Sébastien, se réveille de son coma. Laetitia reçoit la nouvelle comme un choc mais Sébastien lui promet que rien ne changera entre eux…



Mouss va trouver un endroit romantique pour faire l’amour avec Mila, qui n’est pas à l’aise à la coloc. C’est Christophe qui leur réserve une belle chambre dans un hôtel…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4127 du 14 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

