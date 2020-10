« Good Doctor » du 6 octobre 2020 : ce soir 2 nouveaux épisodes inédits (saison 3)

4.8 ( 17 )



Annonces





« Good Doctor » au programme TV du mardi 6 octobre 2020 – Ce soir et comme chaque mardi, TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de « Good Doctor ». Carly a mal pris que Shaun ait préféré aller avec Léa voir son père et elle va lui demander de ne plus vivre avec elle…



Annonces



Annonces

A suivre dès 21h05 sur la chaîne, puis en replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces





« Good Doctor » du 6 octobre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Ce soir les épisodes « Ouvrir son coeur » et « La toute première fois ».

« Ouvrir son coeur » : Melendez, Park et Brown s’occupent d’un patient qui présente une grave occlusion intestinale. Park finit par lui faire avouer la vérité : c’est un passeur de drogue qui a ingéré une cinquantaine de ballons contenant de l’héroïne. Park est prêt à prévenir les autorités, mais Brown fait tout pour éviter la prison à son patient, au risque de se faire arnaquer. Une ancienne accro aux opiacés arrive à l’hôpital avec une grave fracture à la jambe. Par peur de replonger, elle refuse toute forme d’anesthésie. Shaun avoue à Carly qu’il a passé la nuit « allongé » auprès de Lea. Au départ blessée, Carly lui pardonne, mais elle lui explique que leur relation est vouée à l’échec s’il continue de vivre avec Lea.



Annonces





« La toute première fois » : A la demande de Shaun, Lea déménage. Mais les choses ne s’arrangent pas aussi vite qu’il l’espère : Carly a besoin de temps pour digérer le fait qu’il soit allé à l’enterrement de son père avec Lea et non avec elle. Ryan, un jeune patient, apprend que sa tumeur rénale a disparu suite à la chimiothérapie et qu’il n’a plus besoin d’être opéré. Alors qu’il se réjouit d’emmener sa petite amie, Angie, rencontrée lors d’un précédent séjour à l’hôpital au bal de promotion de leur lycée, celle-ci découvre que son cancer cérébral vient de récidiver et que l’attendent une opération chirurgicale suivie de longs mois de chimiothérapie et de radiothérapie. Pour lui remonter le moral et contre l’avis de sa mère surprotectrice, Brown organise un « bal de promotion » au sein du service. Lim et Park prennent en chargent James, un patient accro au sport qui souffre d’un dérèglement du système lymphatique. Ils finissent par découvrir que cela est causé par une mutation génétique rare…

VIDÉO Good Doctor, les premières minutes du 5 octobre

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 17 Aucune note

Liens sponsorisés