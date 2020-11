Un si grand soleil : un drame pour Elsa, Gary renfile son costume, ce qui vous attend vendredi 20 novembre (épisode n°521 en avance)

4.9 ( 9 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est un terrible drame qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, pour les fans les plus impatients, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 521 du vendredi 20 novembre, un drame va se produire pendant le braquage d’Elsa et Virgile !



En effet, alors qu’ils ont réussi et ont pris la fuite, les pirates de la route réussissent à se libérer et poursuivent Elsa et Virgile.



A l’issue d’une course poursuite dans Montpellier, les pirates de la route tire sur Elsa, qui prend une balle dans l’abdomen ! Virgile panique et appelle Manu… Il est entrain de faire réviser Camille mais il prétexte une urgence au boulot pour la faire rentrer chez sa mère ! Camille est déçue…

Manu et Virgile allongent Elsa une table, elle perd connaissance…



De son côté, Gary renfile son costume de Père-Noël pour l’association. Et avec le contexte sanitaire actuel, la collecte s’annonce déjà compliquée pour les Père-Noël de l’espoir et il leur manque plus de la moitié des volontaires habituels… Gary veut faire une campagne publicitaire, Virgile pense à faire son spot elle-même car les agences de communication coûtent trop cher.

Rendez-vous vendredi 20 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

