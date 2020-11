Plus belle la vie : ce soir, une nouvelle actrice pour Mila (résumé + vidéo épisode 4159 PBLV du 26 novembre 2020)

4.7 ( 12 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4159 du jeudi 26 novembre 2020 – Une nouvelle actrice va reprendre le rôle de Mila ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, alors que l’actrice ne pouvait plus tourner car atteinte par la Covid-19 (voir notre article), et vous aurez donc temporairement une nouvelle actrice. Et pour ces débuts, Mila expose à Mila son projet totalement fou pour l’évasion de Mouss !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4159

Deneve explique à Mila que c’est grâce à un simulateur qu’il a appris un conduire un hélicoptère. Mila comprend qu’elle peut vite apprendre elle aussi. Elle demande à Luna de la rejoindre dans son nouveau QG et lui expose son plan, celui de faire évader Mouss par hélicoptère. Luna comprend qu’elle ne la fera pas changer d’avis. Plus loin, une curieuse entend tout. Mouss fait un nouveau rêve et voit une jeune fille en uniforme, un indice qui le rapproche de plus en plus du souvenir de l’accident…



Au moment de mettre Jocelyn dans le camion frigorifique, Babeth reçoit une nouvelle vidéo de son père. Dans le champ, la famille fait ses adieux à Jocelyn. Les quatre femmes Nebout lancent le feu, la crémation commence et la fumée à une drôle d’odeur. Tête gênée de Patrick qui comprend que Yolande y a mis de l’herbe…

La vidéo de la mort de Manon a été mise sur internet. Noé est mortifié et Kilian soupçonne sa sœur d’avoir posté cette vidéo…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4159 du 26 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

