Plus belle la vie : ce soir, une nouvelle enquête commence (résumé + vidéo épisode 4141 PBLV du 2 novembre 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4141 du lundi 2 novembre 2020 – La semaine commence et ce soir c’est une nouvelle enquête policière qui débute dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, Matthieu est retrouvé mort au bar du Mistral et la liste des suspects est longue…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : un retour très surprenant, un mort chez les Nebout (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4141

Eric et Ariane s’introduisent dans le bar et découvrent un homme mort. Il y a beaucoup de suspects potentiels. Claire et Alison s’inquiètent pour leur emploi au bar, désormais fermé pour enquête. Thomas questionne Roland et François sur leur alibi de la vieille. Le père et le fils racontent qu’ils étaient ensemble pour commander le poisson pour le restaurant. Sophie qui est convoquée au commissariat, jure à ses enfants que ce n’est pas elle la coupable…



Yolande a réfléchi, elle veut partir en beauté. Avec Jocelyn ils décident d’une date. Babeth et Patrick tombent sur une valise, et se demandent ce que trafiquent les grands parents. Yolande annonce à Babeth qu’ils préparent leur ultime voyage de noce et qu’après, ils reviendront pour placer Jocelyn…

Tom doit faire une formation couteuse à Londres, et pour lui payer, Laetitia veut faire du ménage de nuit au commissariat. Elle se fait engager par Mazelle au grand dam de Kevin…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4141 du 2 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

