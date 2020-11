Un si grand soleil en avance : Gary se rapproche de Prune (résumé + vidéo épisode n°526 du 30 novembre 2020)

5 ( 2 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Une nouvelle semaine commence et Gary est à fond ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’il est plus motivé que jamais pour le film publicitaire qu’il prépare, Gary se rapproche de Prune…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 18 décembre 2020



Un si grand soleil résumé de l’épisode 526

Gary est en voiture avec Prune, il la raccompagne chez elle. Elle se réjouit de faire partie de son film et le remercie d’avoir pensé à elle pour ce rôle. Gary trouve que tout est simple et fluide entre eux, qu’ils forment un bon binôme. Elle confirme et Gary dit que ça lui fait penser à des couples de cinéma célèbres…



Et alors que l’état de santé d’Elsa évolue, Manu prend des risques qui pourraient lui coûter sa carrière.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 30 novembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.