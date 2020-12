Audience « Ici tout commence » : le feuilleton de TF1 enchaîne les records !

4.5 ( 17 )



Audience « Ici tout commence ». Quand on pense que certains doutaient de son succès. Non seulement il ne se dément pas mais les records s’enchaînent au fil des jours…. Bref le pari de TF1 d’imposer un 4ème feuilleton quotidien est plus que réussi et rien en semble pouvoir inverser la tendance…



Audience « Ici tout commence » : deux records en ce 1er décembre

Et on peut dire que ce mois de décembre commence plus que bien pour les élèves et l’équipe enseignante de l’institut Auguste Armand.

Hier soir 3.80 millions de téléspectateurs ont ainsi répondu à l’appel de l’épisode du jour. Mais les records sont à chercher du côté des parts de marché.

✅ 22% de pda sur l’ensemble du public (record)

✅ 28% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats (record)

✅ 31% de pda auprès des 15-24 ans



« Ici tout commence » c’est tous les soirs dès 18h30 sur TF1 et en replay sur MYTF1.

