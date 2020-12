Ici tout commence : Guillaume amnésique, Vincent se dispute avec Jérémy, ce qui vous attend vendredi 4 décembre (épisode n°25 en avance)

4.3 ( 6 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes pressé de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 25 du vendredi 4 décembre, Guillaume va se réveiller. Il est hors de danger mais Clotilde appréhende qu’il raconte toute la vérité à Jérémy…



Annonces



Annonces

Clotilde confie à Claire qu’une fois que Guillaume aura tout dit à Jérémy, elle va perdre sa famille.



Annonces



Annonces



Annonces





Mais quand Guillaume se réveille et se retrouve face à Clotilde et Jérémy, il ne les reconnait pas ! Guillaume est amnésique et ne se souvient de rien…

De son côté, Medhi ne boite plus mais Hortense et Eddy découvrent qu’il prend des médicaments en cachette. Ils pensent qu’il se dope pour assurer en cuisine… Mais Medhi se confie à Antoine. Il est malade, atteint d’une leucémie, et n’ose pas en parler aux autres élèves…



Annonces





Quant à Vincent, il va se disputer avec Jérémy, qui est convaincu qu’il couche avec sa mère ! Vincent lui assure qu’il a simplement voulu réconforter Clotilde et le ton monte… Clotilde doit intervenir pour les séparer !

Rendez-vous vendredi 4 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés