Plus belle la vie : ce soir, c’est la fin pour Mazelle (résumé + vidéo épisode 4181 PBLV du 28 décembre 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4181 du lundi 28 décembre 2020 – C’est la fin pour Mazelle ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, il est interrogé par Patrick, qui réussit à obtenir ses aveux !… Il avoue toute la machination autour de Mouss.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4181

Revel pense que Pavel assistera au mariage d’Irina. De son côté, Boher a encore rêvé qu’il demandait la main de Samia. Quand il se réveille, Irina est à coté et cache qu’elle a reçu un message de son père. Elle demande à Andrès de ne plus la contacter, cette situation est trop dangereuse. A la séance photo avec Hadrien, Samia est mal à l’aise. Estelle, qui le remarque, coupe court à la séance prétextant un raccord maquillage. Samia lui avoue qu’elle pense toujours à Boher…



Patrick se sert de Mazelle et de Syd pour qu’ils se balancent mutuellement. Ils finissent par avouer leurs actes respectifs. Claire a peur que la police vienne la chercher mais elle peut compter sur Léo qui va la tenir au courant des avancées de l’enquête. Mouss culpabilise de les avoir mis dans un tel pétrin…

Yolande rassure Mirta qui n’est plus trop à l’aise à l’idée d’aller au centre de sommeil. Dans la salle d’attente, Mirta fait la connaissance de Jean Luc, un narcoleptique…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4181 du 28 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

