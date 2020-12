« Tous en cuisine » du 28 décembre 2020 : ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

4.5 ( 11 )



« Tous en cuisine » du 28 décembre 2020. Prêts pour une nouvelle semaine de « Menus de fête » dans « Tous en cuisine » ? Et oui ça repart ce soir dès 18H45 sur M6. Encore une semaine de délicieuses et festives recettes avant que Cyril Lignac ne revienne à des plats plus traditionnels. Et oui « Tous en cuisine » continuera après les fêtes !



« Tous en cuisine » du 28 décembre 2020 : les ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires ce soir

Voici la liste des courses, ingrédients et ustensiles nécessaires aux deux recettes de ce soir.

CREVETTES COCKTAIL, AVOCAT PAMPLEMOUSSE

Les ingrédients pour 4 personnes



16 crevettes roses cuites et décortiquées

1 petite salade feuille de chêne lavée et effeuillée

2 avocats du Chili épluchés et coupés en 2

1 pamplemousse rose épluché à vif

1 mangue épluchée et coupée en dés

3 tranches d’ananas coupées en gros dés

1 branche de céleri émincée + les feuilles pas trop vertes (de côté)

5cl de vinaigre balsamique blanc

Huile d’olive

Fleur de sel

Mayonnaise cocktail

4 cuil. à soupe de mayonnaise bien ferme

3 cuil. à soupe de ketchup

1 cuil. à café de sauce Worcestershire

Le jus d’½ citron jaune

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 planche à découper + 1 couteau de chef + 2 bols

1 saladier + 1 fouet + 1 cuillère à soupe + 1 poche plastique sans douille

1 plat de service de 33cm de diamètre

PAIN SURPRISE AU SAUMON FUMÉ, CRÈME AUX HERBES

Les ingrédients pour 4 personnes

Pain

1 pain rond de 11 cm de haut sur 15 à 16 cm de diamètre

Garniture

4 tranches de saumon fumé d’Écosse

¼ de concombre épluché, épépiné, coupé en petits cubes de 2mm

½ échalote épluchée et ciselée

150g de chèvre frais

5cl de crème liquide entière

4 branches d’aneth hachée

1 citron jaune

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 planche à découper + 1 couteau à pain ou 1 couteau filet de sole

1 saladier + 1 spatule + 1 petite spatule coudée

1 couteau éminceur de Chef + pics décoratifs

Pour être certain de bien réaliser cette recette gourmande, branchez-vous ce soir dès 18h40 M6 et/ou sur 6Play.

Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

