Plus belle la vie : ce soir, c’est l’heure de l’évasion (résumé + vidéo épisode 4172 PBLV du 15 décembre 2020)

5 ( 6 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4172 du mardi 15 décembre 2020 – Ce soir, avant votre prime évènement de votre série « Plus belle la vie » (voir notre article), retrouvez votre épisode quotidien. Et aujourd’hui, c’est le grand jour de l’évasion de Mouss !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Samia renonce à se marier, Mazelle en prison (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4172

Mila rappelle tout le plan à Mouss, pas très rassuré à l’idée de voler suspendu dans vide. Bertrand sent que Luna lui cache quelque chose et l’encourage à lui faire confiance, mais Luna préfère partir. De son côté, Rousset offre un collier à Claire pour la remercier d’avoir sauvé Sam. Elle est mal à l’aise. Sam prend le téléphone de Claire pour jouer mettant en péril le plan. Mila attend stressée le pilote qui a du retard, et écarte Alison qui est venu lui parler…



Annonces





Boher découvre dans un courrier qu’Irina a fait un test de fertilité et il vient confier son angoisse à Samia. A Irina Boher ne dit rien et cache même les résultats du test. Alors que Samia questionne Lucie pour savoir si elle aimerait bien être grande sœur, Hadrien entend et se méprend pensant que Samia veut lui faire un enfant…

Jimmy Moon annonce à Mirta et Yolande qu’il va les hypnotiser. Yolande critique sa façon de faire et lui montre comment s’y prendre…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4172 du 15 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés