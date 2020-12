Plus belle la vie en avance : Samia et Hadrien, le bébé ? (vidéo PBLV épisode n°4174)

4.8 ( 6 )



Annonces





C’est une grande nouvelle que Hadrien va annoncer à Jean-Paul jeudi prochain dans votre série marseillaise de France 3 Plus belle la vie. En effet, alors que Jean-Paul et Hadrien sont ensemble et qu’ils semblent se rapprocher, Hadrien va faire une confidence qui va mettre Jean-Paul mal à l’aise…



Annonces



Annonces

Jean-Paul suggère qu’ils se tutoient et Hadrien trouve que c’est une bonne idée, ajoutant « surtout si la famille s’agrandit ».



Annonces



Annonces



Annonces





Hadrien annonce que Samia veut un enfant et qu’il en a très envie lui aussi ! Il ajoute que Lucie aurait alors le petit frère ou la petite soeur dont elle rêve. Jean-Paul semble bouleversé par cette annonce…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4174 de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Annonces





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4174 du 17 décembre 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :

EXCLU Plus belle la vie : Mazelle tombe et se fait arrêter, Samia et Jean-Paul très proches (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés