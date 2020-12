Plus belle la vie : premières images du prime « Evasions » du 15 décembre (VIDEO)

4.6 ( 9 )



C’est mardi prochain, le 15 décembre, que France 3 diffusera le nouveau prime inédit de la série « Plus belle la vie ». Intitulé « Evasions », ce prime va voir un espoir renaître au sujet de Jeanne…



On vous propose de découvrir dès maintenant les premières images de ce prime avec les personnages d’Anémone Vitreuil, Vincent, Estelle et Francesco. Ils mettent tout en oeuvre pour faire sortir Jeanne du coma et partent à la recherche d’un homme qui a beaucoup compté pour elle…



VIDEO premières images du prime « Evasions » de « Plus belle la vie »

Le prime « Evasions » de « Plus belle la vie » : l’histoire

Mouss cumule les séjours en prison. Il est cloué sur sa chaise roulante, enfermé aux Baumettes. Il est prisonnier d’une double injustice. Afin de lui venir en aide, Mila, Luna et Claire ont décidé de s’allier pour mettre en place un plan d’évasion des plus risqués. Mais, le jour « J », tout ne se passera pas comme prévu.



Réussiront-elles à sauver Mouss des Baumettes pendant la représentation théâtrale des autres prisonniers ?

Jeanne est prisonnière de son propre corps. Cela fait des mois maintenant qu’elle est dans le coma. Pour la sortir du coma, Vitreuil, Vincent, Estelle et Francesco tentent le tout pour le tout et la transportent au cœur des Alpes. C’est là où elle a vécu quelques années auparavant les plus beaux jours de son existence.

Mais que s’est-il passé pour Jeanne de si fabuleux et inoubliable pour elle ? Parviendront-ils à réveiller les souvenirs de Jeanne, et se réveillera-t-elle enfin ? Où n’était-ce encore qu’une lubie de sa mère prête à tout pour retrouver sa fille ?

Casting

Malika Alaoui, Stéphane Boucher, Anne Canovas, Sahra Daugreilh, Anne Décis, Serge Dupire, Victor Durbec, Cyril Durel, Emanuele Giorgi, Marcel Gonzales, Philippe Granarolo, Annie Grégorio, Daniel Hederich, Laurent Hennequin, Boubacar Kabo, Pierre Martot, Stéphanie Pareja, Matthieu Rodriguez, Eléonore Sarrazin, Jean-Pierre Sanchez, Michel Scotto di Carlo,Jean-Baptiste Seckler, Thibaud Vaneck, Elodie Varlet…

