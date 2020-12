« Tous en cuisine » du 23 décembre 2020 : une seule recette ce soir, une bûche de Noël

4.8 ( 10 )



« Tous en cuisine » du 23 décembre 2020. Ce soir Cyril Lignac et Jérôme Anthony nous donnent rendez-vous pour un numéro inédit de « Tous en cuisine ». Et ce soir l’émission devrait en attirer plus d’un. Une seule recette mais quelle recette : une bûche de Noël au chocolat avec sa crème vanille ! Rendez-vous dès 18h40 sur M6 et bien sûr sur 6PLAY.



« Tous en cuisine » du 23 décembre 2020 : ingrédients et ustensiles nécessaires à la recette de ce soir

Bûche de Noël au chocolat avec sa crème vanille

Les ingrédients pour 4 personnes

Biscuit roulé au chocolat



140g de chocolat noir

30g de beurre doux

5 blancs d’œuf

45g de sucre

2 jaunes d’œuf

Crème mascarpone

125g de mascarpone

25cl de crème liquide entière 35%

65g de sucre

1 gousse de vanille

Décor

40g de copeaux de chocolat

2 cuil. à soupe de cerises Amarena

3 cuil. à soupe de confiture de cerises

Les ustensiles

1 plaque pâtissière + 1 feuille de silicone ou feuille de papier sulfurisé + 1 spatule coudée

1 casserole + 1 saladier + 1 fouet

1 saladier + 1 batteur à main + 1 maryse

1 torchon humide + 1 couteau éminceur de chef

1 saladier bien froid + 1 poche plastique + 1 douille Saint-Honoré

Pour être certain de bien réaliser cette recette gourmande, branchez-vous ce soir dès 18h40 M6 et/ou sur 6Play.

Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Bonne recette à tous et pour les plus gourmands une bonne dégustation si vous ne pouvez pas attendre le soir du réveillon…

